Чоловік погодився відреставрувати за власні гроші старовинні ворота, як він пошкодив у листопаді минулого року.

У Чернівцях сьогодні відновили ковані ворота при вході до центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які були зруйновані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з нетверезим водієм легковика у листопаді 2020 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ректораті ЧНУ, ковані ворота відреставрували за гроші винуватця ДТП.

Сьогодні робітники зняли тимчасову браму при вході до університету, а замість неї встановили відреставровані автентичні ворота.

2 листопада 2020 року водій легковика Renault, місцевий мешканець, 1987 року народження, на шаленій швидкості протаранив ворота центрального корпусу ЧНУ, проїхався по його території та допустив лобове зіткнення зі стіною центрального, 5-го корпусу.

Пізніше медики госпіталізували водія. На момент аварії чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також у його автомобілі виявили наркотик канабіс.

За цим фактом поліція відкрила два кримінальні провадження – за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Згодом винуватець ДТП повідомив, що за власні кошти відреставрує автентичні ворота ЧНУ.

Довідка УНІАН. Центральний корпус ЧНУ імені Юрія Федьковича (колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації) вважається однією з головних окрас Чернівців та Чернівецької області. У червні 2011 року комітет Світової спадщини ЮНЕСКО прийняв рішення про включення до списку Світової культурної спадщини центрального корпусу ЧНУ.

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Автор: Микола Кобилюк