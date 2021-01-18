У Дніпрі водіїв влаштували бійку на проїжджій частині, заблокувавши рух для інших учасників дорожнього руху.
Відповідне відео з'явилося в місцевих Телеграм-каналах, пише "Дніпровська панорама".
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Інцидент стався на бульварі Слави. Водії двох іномарок зійшлися в сутичці, причина якої досі не відома.
"Втім, поки водій білого авто руками і ногами "пояснював" іншому водієві, що він "не правий", за бійкою були змушені спостерігати всі інші учасники дорожнього руху. Обидва автомобілі заблокували низку транспорту. У тому числі, - автобусу з пасажирами", - йдеться в повідомленні.
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