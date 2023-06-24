Наразі суд відправив підозрюваного під варту, йому загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки України затримала у Дніпрі росіянина Олександра Федосеєва - "праву руку" російського підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, який керував вивезенням з України до РФ титану для виробництва озброєння.

Як повідомляє СБУ, Федосеєв та Шелков організували схему прихованого вивезення з України до РФ титанової сировини, де її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

За даними правоохоронців, офіційна посада затриманого – радник гендиректора металургійної корпорації "ВСМПО-АВІСМА", яка належить російському мільярдеру.

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Саме через цю корпорацію Шелков налагодив постачання до Росії корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині.

"За його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув до України для контролю за цим нелегальним бізнесом. За наявними даними, організатори "схеми" переправили до Росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн доларів", - розповіли в СБУ.

Після викриття "схеми" правоохоронцями Федосеєв переховувався від правосуддя, але у результаті СБУ вдалося його затримати.

Під час обшуку у нього знайшли російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.

Раніше слідчі СБУ повідомили Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі суд відправив Федосеєва під варту, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Житомирській області затримали "крота" в ЗСУ, який шпигував для росіян за українськими бойовими літаками, а також бронемашинами MaxxPro.

Військовослужбовець передавав російській ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ, а також локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами.

За даними СБУ, його завербували на початку травня. Чоловікові повідомили про підозру у держзраді та взяли під варту, йому загрожує довічне ув’язнення.

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