На місці події поліцейські знайшли передсмертну записку.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік покінчив життя самогубством через страх заразитися коронавірусом.

Читайте такожУ Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 вистрибнула з вікна лікарні (відео 18+)Як повідомляє "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела, в ході виїзду на місце події, правоохоронці встановили, що чоловік покінчив з життям, перерізавши собі вени на руках канцелярським ножем. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не було, а в квартирі була знайдена передсмертна записка.

"Не можу більше впоратися зі страхами до коронавірусу, самотність дістала, пишу при здоровому глузді і при пам'яті. Софія, люби нашу маму, вона свята. Тіло залиште в морзі для лікарів", - написав загиблий.

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Автор: УНІАН