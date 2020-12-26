Сварка виникла о 04:30 поблизу одного з кафе в місті Нова Каховка.

У Херсонській області внаслідок бійки з цивільними помер військовослужбовець.

Читайте такожУ Рівному військовий зґвалтував малолітню школяркуПро це повідомила Служба зв’язків з громадськістю оперативного командування "Південь".

"У військових частинах та установах оперативного командування "Південь" постійно проводиться робота щодо профілактики порушення військовослужбовцями військової дисципліни. Незважаючи на це, в деяких випадках військовослужбовці підпорядкованих підрозділів продовжують нехтувати правилами поведінки поза межами військової частини", - зазначається в повідомленні.

Так, 25 грудня о 04:30 поблизу одного з кафе в місті Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку. Військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

Наразі поліцейські Новокаховського відділу проводять слідчі дії, а командир військової частини – службове розслідування.

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Автор: Юлія Петриченко