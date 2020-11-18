Під час пожежі загинули двоє маленьких дітей / фото ДСНС
Сьогодні у с. Варварівка, що на Кіровоградщині, під час пожежі загинули четверо осіб, серед яких діти.
Читайте такожВ Харкові підлітки підпалили будинок заради розваги, мешканців довелось евакуювати (відео)
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградської області.
Як зазначається, в ході гасіння пожежі веранди та речей домашнього вжитку виявлено тіла чотирьох осіб, з них двоє дітей 2016 та 2018 р.н.
Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Причина інциденту з’ясовується.
Причина пожежі наразі невідома / фото ДСНС
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На Рівненщині у масштабній пожежі загинули троє людей (фото)
- Під Одесою у вогні пожежі загинули двоє маленьких дітей (фото)
- У Харкові під час руху загорівся трамвай (відео)
- На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малолітніх дітей
- В Києві вночі горів будинок: мешканці рятувалися з квартир як могли – без теплих речей (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram