Серед загиблих - двоє дітей.

Сьогодні у с. Варварівка, що на Кіровоградщині, під час пожежі загинули четверо осіб, серед яких діти.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградської області.

Як зазначається, в ході гасіння пожежі веранди та речей домашнього вжитку виявлено тіла чотирьох осіб, з них двоє дітей 2016 та 2018 р.н.

Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Причина інциденту з’ясовується.

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Автор: Катерина Лиманська