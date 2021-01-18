Жінку з тяжкими травмами голови доставлено до лікарні.

У Києві оперативники затримали іноземця, який через ревнощі побив свою подругу.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення, що в приватному будинку на вулиці Димерській чоловік побив жінку. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група району та бригада швидкої медичної допомоги.

У будинку правоохоронці виявили його власницю з травмами голови та встановили свідків, які повідомили, що до події може бути причетний близький друг потерпілої. Було з’ясовано, що напередодні до 65-річної жінки прийшов у гості її друг, спільно з яким вона розпивала алкогольні напої. Згодом між ними стався конфлікт, у ході якого чоловік розбив об голову жінки скляну кружку та почав бити по голові та обличчю. Після скоєного зловмисник втік з місця події.

Працівники сектору кримінальної поліції за декілька годин встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його за місцем проживання. Зловмисником виявився раніше не судимий 60-річний уродженець іншої держави. Одяг підозрюваного зі слідами речовини бурого кольору поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження"). Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Інна Андаліцька