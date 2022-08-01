Аварія у Кривому Розі трапилася на розі Нікопольського шосе та проспекту Металургів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області зіткнулися маршрутне таксі та фура, постраждали 14 осіб.

Серйозна ДТП у Кривому Розі трапилася на розі Нікопольського шосе та проспекту Металургів, йдеться у Telegram-каналі "СВОЇ".

За його даними, під час аварії не працював світлофор, і водій фури мав пропустити маршрутку, але не зробив цього, і сталося "жахливе зіткнення"

"…зіштовхнулися маршрутка №210 та фура… На місці зараз патрульні, які регулюють рух… Серед постраждалих водій та 13 пасажирів автобуса", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що у Запоріжжі трапилася жахлива аварія - 30-річний чоловік за кермом автомобіля BMW влетів у припарковані машини, які зачепили пішоходів, що проходили повз.

У результаті ДТП у Запоріжжі загинули двоє пішоходів, а четверо - опинилися у лікарні. Водій іномарки був тверезим, його затримали.

Вас також можуть зацікавити новини: