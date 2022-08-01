У Кривому Розі Дніпропетровської області зіткнулися маршрутне таксі та фура, постраждали 14 осіб.
Серйозна ДТП у Кривому Розі трапилася на розі Нікопольського шосе та проспекту Металургів, йдеться у Telegram-каналі "СВОЇ".
За його даними, під час аварії не працював світлофор, і водій фури мав пропустити маршрутку, але не зробив цього, і сталося "жахливе зіткнення"
"…зіштовхнулися маршрутка №210 та фура… На місці зараз патрульні, які регулюють рух… Серед постраждалих водій та 13 пасажирів автобуса", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що у Запоріжжі трапилася жахлива аварія - 30-річний чоловік за кермом автомобіля BMW влетів у припарковані машини, які зачепили пішоходів, що проходили повз.
У результаті ДТП у Запоріжжі загинули двоє пішоходів, а четверо - опинилися у лікарні. Водій іномарки був тверезим, його затримали.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Порушили заборону: в селі Коблеве загинули дві особи
- У Харкові колишній поліцейський з приятелем "зливали" окупантам дані про ЗСУ
- У лікарні помер один із поранених внаслідок російських ударів по Харкову