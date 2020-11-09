Жертвами зловмисника стали двоє людей, ще восьмеро опинился в лікарні.

Стали відомі нові подробиці трагедії у Кривому Розі, де днями зловмисник зарізав на вулиці двох людей.

Як пише у Facebook депутат міської ради Кривого Рогу Микола Колесник, перед затриманням нападник встиг зайти до однієї зі шкіл у Металургійному районі міста. Там він почав спілкуватися з черговою на вході, сів на лавку, зняв верхній одяг, попросив, щоб його "здали" в поліцію. Він також розповів про скоєні вбивства по "завданню небесних сил".

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"З ним спілкувалися працівники школи, під час спілкування натиснули чергову кнопку виклику поліції. Нападник знову став збудженим, вдягнув верхній одяг і швидко вибіг на вулицю. В школі він залишив великий ніж, яким скоїв вбивства біля кінотеатру Сучасник, всі інші напади були скоєні маленьким ножем. Якби він не залишив великого ножа в школі, то страшно уявити наслідки подальших нападів. Працівники школи опитані поліцією, ніж доданий як речовий доказ до карної справи", - написав Колесник.

Він спростував інформацію, що зловмисник нібито заходив до відділу поліції. "Він не заходив до поліції, він зайшов до школи. Нападник заходив до школи", - написав депутат.

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7 листопада у Кривому Розі близько 15:20 до поліції надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем.

Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження.

За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав "голос".

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Автор: Юрій Годован