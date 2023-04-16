Медичний огляд підтвердив, що жінка перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

На Львівщині поліцейські затримали нетверезу громадянку, яка влаштувала ДТП, втекла з місця аварії та нападала правоохоронців з мачете. 46-річна жінка пошкодила службовий автомобіль поліції.

Як повідомляє прес-служба поліції Львівської області, мешканка одного з сіл Стрийського району завдала по службовому авто поліцейських кілька ударів мачете.

"Сьогодні, 15 квітня, близько 12.30 на оперативну лінію 102 за допомогою звернувся мешканець одного із сіл Стрийського району. За словами заявника, його сусідка, виїжджаючи зі свого подвір’я автомобілем "Пежо", вчинила ДТП (зіткнулась із сусідською огорожею), після чого поїхала у невідомому керунку. На щастя, потерпілих внаслідок аварії не було", – йдеться у повідомленні.

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До розшуку автівки долучили співробітників Стрийського районного управління поліції. Невдовзі автомобіль виявив екіпаж відділу реагування патрульної поліції виявив. Його помітили на одній із вулиць села.

"Побачивши правоохоронців, зловмисниця почала втікати до свого будинку. На законні вимоги поліцейських вона не реагувала, натомість натравила на правоохоронців свого пса бійцівської породи, погрожувала фізичною розправою та кілька разів вдарила мачете по службовому автомобілю. Застосувавши спецзасоби, поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – наголосили в поліції.

Медичний огляд підтвердив, що жінка перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.

Зазначається, що зловмисницю також буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без відповідних документів та дрібне хуліганство.

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