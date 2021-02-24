Жінку з забоями і травмами голови госпіталізували.

У Львові на 35-річну жінку з даху впала снігова брила і травмувала. Інцидент стався на вулиці Лісна, 7а, близько 13:15 год 23 лютого.

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Жінку з діагнозом: "ЗЧМТ, струс головного мозку, забій грудної клітки, забій м’яких тканин правого стегна, забій правого гомілково-ступневого суглобу" у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню швидкої допомоги.

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Автор: УНІАН