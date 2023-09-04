Чотирьом українцям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Новини Мелітополя сьогодні дуже цікаві - чотирьом особам, які очолили незаконно створені дитячі військово-політичні рухи (їх називають "путлерюгенд") в тимчасово окупованому місті, повідомлено про підозру.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, за даними слідства, "ректор" створеного окупаційною адміністрацією так званого "Мелітопольського державного університету" погодився на чергову ворожу пропозицію та очолив так званий "регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху "Юнармія".

Наголошується, що ця організація має на меті впровадження агресивної політики Росії у сферу виховання молоді, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах країни-окупанта, а також укріплення авторитету окупаційної влади Росії і несе загрозу для національної безпеки України.

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"У взаємодії із представниками держави-агресора підозрюваний брав участь у розповсюдженні, популяризації вказаного руху серед української молоді на тимчасово окупованій ворогом території", - зауважили у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, він систематично організовував політичні заходи, розраховані на найвразливішу аудиторію - дітей. Інформацію про це "ректор" поширював через залучені пропагандистські медіа, а також у соцмережах.

Крім того, за його вказівкою повідомлення, фото- та відеопублікації з цих заходів розміщувались на публічній сторінці в Тelegram.

"Ще троє мешканців Мелітополя за власними ідеологічними мотивами стали керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді, незаконно створених окупантами так званих "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией", - йдеться у повідомленні.

Так, чотирьом громадянам України було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Підкреслюється, що підозрювані й надалі підтримують правомірність збройної агресії Росії проти України та активно забезпечують діяльність цих рухів на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Важливі новини про Росію - сьогодні це варто знати

Раніше експерт з російської культури і військової пропаганди Ян Гарнер висловив думку, що активний розвиток Кремлем дитячо-підліткової "Юнармії" - це не просто ще один інструмент вербування "гарматного м'яса" на війну, а елемент підготовки Росії до багаторічної війни.

Зауважується, що російська "Юнармія", створена Міністерством оборони в 2016 році, зараз швидко розширюється і налічує вже 1,3 млн членів - дітей та підлітків. Ця організація покликана пояснити поколінню росіян, яке підростає, що "їхня країна оточена смертельними ворогами, що тільки війна може принести мир і що немає більшого подвигу, ніж померти за батьківщину".

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