Люди забрали зброю у чоловіка й передали його правоохоронцям.

У Миколаєві чоловік влаштував стрілянину в бік сусідів, які запускали феєрверк.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інцидент стався на вулиці Громадянській. Там подружжя вийшло на вулицю з друзями та дітьми для запуску феєрверку. У цей час до них підійшов обурений сусід з битою та пістолетом в руках, й відкрив стрілянину, влучивши у десятирічного хлопчика.

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"Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю не вогнепальної дії вилучили, у подальшому її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції. 45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК", - йдеться у повідомленні.

Пораненого доставили до лікарні, а за фактом правоохоронці відкрили справу за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше у Миколаєві стався схожий інцидент: розлючений чоловік обстріляв підлітка у скейтпарку.

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Автор: Юрій Годован