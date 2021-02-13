Ще одного постраждалого доставлено до лікарні.

Сьогодні в Одеській області на слизькій трасі зіткнулися дві вантажівки, обидва водії загинули.

Читайте такожЗима прийшла раптово: на Харківщині зі снігових заметів витягли кілька машин (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася на трасі Одеса-Київ близько 10 ранку, поблизу села Дачне.

За попередніми даними, водій вантажівки MAN не впорався з керуванням на слизькій дорозі і зіткнувся з Renault Magnum, який рухався з ним у попутному напрямку по паралельній смузі.

Внаслідок зіткнення обидва водії загинули. У Renault перебував також пасажир, він зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований.

Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил дорожнього руху").

За словами очевидців, у госпіталізованого пасажира - черепно-мозкова травма і переломи ніг.

Обидві фури зазнали значних механічних пошкоджень.

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Автор: Лариса Козова