Сьогодні в Одеській області на слизькій трасі зіткнулися дві вантажівки, обидва водії загинули.
Читайте такожЗима прийшла раптово: на Харківщині зі снігових заметів витягли кілька машин (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася на трасі Одеса-Київ близько 10 ранку, поблизу села Дачне.
За попередніми даними, водій вантажівки MAN не впорався з керуванням на слизькій дорозі і зіткнувся з Renault Magnum, який рухався з ним у попутному напрямку по паралельній смузі.
Внаслідок зіткнення обидва водії загинули. У Renault перебував також пасажир, він зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований.
Поліція встановлює всі обставини ДТП.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил дорожнього руху").
За словами очевидців, у госпіталізованого пасажира - черепно-мозкова травма і переломи ніг.
Обидві фури зазнали значних механічних пошкоджень.
Новини по темі
- В Одесі через п'яного водія зіткнулися сім автомобілів
- Лежав на землі: в Одеській області водій наїхав на чоловіка
- У передмісті Одеси жінка розбила цеглою шість автомобілів
- В Одесі чоловіка збила машина, а потім переїхав автобус
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram