У зловмисників вилучено автомат Калашникова. Один із фігурантів погрожував поліцейським вбивством.

В Одеській області припинено діяльність зловмисників, які організували проведення азартних онлайн-ігор.

Читайте такожВ Одеській області жорстоко вбили жінку-таксиста і спалили її автомобільЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, встановлено, що на території Одеси та області діє група, яка організувала діяльність інтерактивних гральних закладів.

Зловмисники забезпечували систематичну роботу цих закладів, пов'язану з незаконним гральним бізнесом, де гравцям за певну плату надавалась можливість участі в азартних іграх, лотереях, у тому числі в мережі Інтернет.

Як уточнили в прес-службі, ввечері 15 грудня проведено обшуки в чотирьох закладах: в Одесі - на вулицях Корольова та Філатова, в селі Усатове (Біляївський район області), а також за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, в автомобілях та в офісних приміщеннях.

Під час цих слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили понад 200 одиниць комп'ютерної техніки зі спеціальним програмним забезпеченням, флеш-накопичувачі, носії інформації, чорнові записи із зазначенням клієнтської бази, чорнову бухгалтерію, майже 2 млн грн, понад $60 тис., мобільні телефони, зброю та набої.

За даними Головного управління Нацполіції в Одеській області, відповідні заходи проводили за силової підтримки спецпідрозділів КОРД і ТОР. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу ("заняття гральним бізнесом").

Крім грошей та комп'ютерів, у зловмисників вилучено автомат Калашникова та 150 набоїв до нього.

«Під час обшуку один із фігурантів погрожував працівникам поліції вбивством», - повідомили в главку.

Цю подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу ("погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу"), що передбачає до трьох років позбавлення волі.

За результатами проведених обшуків додатково до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами").

Все вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про притягнення правопорушників до відповідальності згідно з чинним законодавством.

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Автор: Лариса Козова