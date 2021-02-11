За словами водія, чоловік лежав прямо на землі і він не помітив його через погане освітлення.

У селищі Іванівка Одеської області на автобусній станції водій Toyota переїхав чоловіка, який лежав прямо на землі.

Читайте такожТіло довелось вирізати: на Кіровоградщині в ДТП загинувши талановитий музикант, його дружина і діти потрапили до лікарні - ЗМІ (фото)Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області. Там зазначили, що в результаті наїзду потерпілий помер на місці.

Інцидент стався вчора, 10 січня, близько 18:00. 47-річний водій наїхав на 45-річного місцевого жителя. Той помер до приїзду швидкої допомоги.

За словами водія, чоловік лежав прямо на землі і він не помітив його через погане освітлення.

В даний час в поліції з'ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла