Жорстоке побиття бабусі відбувалося на очах його 14-річної сестри.

На Рівненщині 17-річний правнук за відмову дати гроші до смерті побив 83-річну бабусю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області, подія сталася близько 22:00 25 січня в одній з квартир на вулиці Михайла Грушевського у місті Дубно.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що до прабабусі того вечора навідалися 17-річний правнук і 14-річна правнучка, які просили грошей.

«Через відмову між рідними виник конфлікт, під час якого неповнолітній наніс пенсіонерці удари по голові табуреткою, а потім — металевим предметом. Усе це він вчинив на очах у своєї молодшої сестри. Після цього обоє залишили помешкання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрілий шум та звуки почув сусід. Вийшовши на сходинкову клітку, побачив привідчинені двері до квартири пенсіонерки та викликав «швидку».

Потерпілу доставили до лікарні із важкою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку. Життя жінці врятувати не вдалося — вона померла 26 січня, близько першої ночі.

Читайте такожУ Рівному жінка померла після домашніх пологів, які приймала "духовна акушерка"Наразі 17-річний зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як з’ясували ювенальні поліцейські, непрацююча матір підозрюваного зловживає спиртними напоями і притягувалася до адмінвідповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Разом із чоловіком, який перебуває на заробітках за кордоном, вони виховують спільних дітей — дев’ятирічного сина та 14-річну доньку. 17-річний син, учень 11-го класу — від першого шлюбу жінки. Родина на обліку органів поліції та служби у справах дітей не перебуває.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи на заробітках у Польщі, міг надсилати гроші своїй бабусі, а правнуки прийшли їх вимагати.

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Автор: Петро Хромих