В районі вулиці Привокзальна дійсно було зафіксовано опади невизначеного характеру, заявив очільник МВА.

Мешканці Сум заявили про дивні опади та погане самопочуття. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Сьогодні ввечері (27 червня, – УНІАН) служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі. Жодних аварійних ситуацій не було.

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"В той же час, всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Зберігайте спокій та слідкуйте за подальшою інформацією", – додав Дрозденко.

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У Києві вдень, 27 червня, людина впала під потяг на станції метро "Університет". На місце події було викликано медиків і правоохоронців. Згодом ятувальники повідомили, що з-під вагону метро дістали чоловіка, в шоковому стані його передали лікарям.

"Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагону метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої", – інформували у ДСНС.

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