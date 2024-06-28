Мешканці Сум заявили про дивні опади та погане самопочуття. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
"Сьогодні ввечері (27 червня, – УНІАН) служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі. Жодних аварійних ситуацій не було.
"В той же час, всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Зберігайте спокій та слідкуйте за подальшою інформацією", – додав Дрозденко.
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У Києві вдень, 27 червня, людина впала під потяг на станції метро "Університет". На місце події було викликано медиків і правоохоронців. Згодом ятувальники повідомили, що з-під вагону метро дістали чоловіка, в шоковому стані його передали лікарям.
"Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагону метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої", – інформували у ДСНС.