За кермом Skoda Fabia, яка влетіла у вантажівку, перебував 18-річний житель Львівської області.

На Житомирщині сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп відбулося зіткнення іномарки з вантажівкою, у результаті чого загинули троє людей.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли у прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області.

«Близько 7:30 ранку на ділянці автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Світина Житомирського району, водій автомобіля Skoda Fabia, 18-річний житель Львівської області, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою Scania під керуванням 42-річного киянина», - зазначили у поліції.

Вже відомо, що унаслідок зіткнення автівок загинули троє людей.

«Загинули водій легковика та двоє його пасажирів, особи яких наразі встановлюється», - розповіли у прес-службі поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського районного відділення поліції. Триває з’ясування всіх причин та обставин смертельної ДТП.

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Автор: Марина Чорноштан