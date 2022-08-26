Було евакуйовано 12 людей, серед яких - одна дитина.

У центрі Львова серед ночі відбулося часткове руйнування житлового будинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

"Близько 01:30 у м. Львові на проспекті Свободи, 23 відбулося часткове руйнування триповерхового багатоквартирного житлового будинку. На місці події з’ясувалось, що сталось руйнування 3-х квартир: одна квартира зруйнована повністю, дві - частково. Також відбулось повне руйнування 2-х нежитлових приміщень загальною площею 80 кв. м. Всього було евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Пожежно-рятувальними підрозділами проводились роботи по розбору завалів з метою пошуку потерпілих. О 04:57 пошуки були завершені. Потерпілих не виявлено.

Нагадаємо, Львів готується до важкої зими. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий дав завдання облаштувати пункти обігріву в укриттях будинків до 1 жовтня. За його словами, Львів фактично на 100% готовий до опалювального сезону за умови, що ситуація буде стабільною – при наявності газу та електроенергії. При цьому він нагадав, що через російську агресію необхідно бути готовими до різних надзвичайних ситуацій.

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