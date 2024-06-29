Двох шахтарів завалило породою.

На Львівщині двоє шахтарів загинули під час обвалу породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося", – написав він у Телеграм.

За його словами, грунт обвалився на глибині 500 метрів. Під завал потрапили двоє чоловіків.

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Як повідомляє ДП "Львіввугілля", загиблий Андрій Кончук 1986 року народження працював на цій шахті майже три роки, а до того працював на іншій шахті. У нього залишилися двоє неповнолітніх синів.

Другий загиблий – Володимир Макогін 1987 року народження. На шахті "Відродження" працював понад шість років. Мав неповнолітніх доньку та сина.

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