Підприємці налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово окупованого Росією Криму для потреб загарбників.

За матеріалами Служби безпеки України та Національної поліції підозру отримали нафтотрейдери з Херсона, які під час окупації міста були "під дахом" Федеральної служби безпеки Росії та заправляли російські танки.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, за даними слідства, директор та бухгалтер компанії-нафтотрейдера пішли на співпрацю з російською ФСБ ще на початку повномасштабного вторгнення.

"Під дахом" російської спецслужби підприємці налагодили оптові поставки дизпалива та бензину з тимчасово захопленого Криму для потреб загарбників. Після переправлення пального з українського півострова до Херсона нафтотрейдери заправляли військову техніку окупантів, у тому числі російські танки та бронемашини, які воювали на південному фронті", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що для цього вони використовували власну автозаправну станцію на території обласного центру.

За наявними даними, у такий спосіб фігуранти поставили загарбникам понад 300 тонн пального на понад 20 млн у гривневому еквіваленті.

Також колаборанти "перереєстрували" власну компанію за російським "законодавством" та відкрили рубльові рахунки в одному з московських банків.

"Крім того, фігуранти чинили тиск на працівників підприємства, змушуючи їх отримувати російські паспорти. У разі відмови - погрожували звільненням та "відповідною заявою" до каральних органів РФ", - наголосили у СБУ.

Під час звільнення Херсона обоє зловмисників втекли разом з російськими окупантами на тимчасово захоплену частину регіону. При обшуках на підприємстві було виявлено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують злочини фігурантів.

На підставі зібраних доказів їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва фігуранти переховуються за межами підконтрольної Україні території, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх та притягнути до відповідальності за злочини проти України.

На Закарпатті підприємство працювало на РФ - що відомо

На Закарпатті одне з підприємств приховано виготовляло зимові куртки для національної збірної Росії з лижного спорту. Власником підприємства є громадянин Італії.

За інформацією СБУ, швейне підприємство почало виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора, з початку 2023 року.

Протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до Росії понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку.

Для того, аби приховувати нелегальні поставки, їх "маршрут" пролягав через одну з європейських країн, де перебував власник закарпатської швейної фабрики.

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