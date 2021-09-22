В Офісі президента переконані, що організатори замаху на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра не уникнуть покарання.
Про це заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров у соціальній мережі Facebook.
"Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - заявив Никифоров.
Водночас прес-секретар заявив, що станом на зараз можна сказати, що "виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання".
"А також, що курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - додав Никифоров.
Замах на Шефіра
На першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра скоєно напад, його водій у тяжкому стані госпіталізований до лікарні "Феофанія".
Сталася ця ситуація в районі села Лісники поблизу Києва.
Поліція ввела операцію "сирена" по області і шукає нападників.
При скоєнні замаху на Шефіра було випущено більше 10 куль.
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія назвав три ключові версії замаху на Шефіра:
- "російський слід";
- помста контрабандистів;
- боротьба олігархів.