Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці.

Дівчата, котрі отруїлися препаратом «Дротаверин» у ліцеї Боярки, не мали суїцидальних нахилів та проблем в сім’ї.

Про це у Facebook повідомила начальник департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко.

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За її словами, слідчі відпрацьовували версії негативного впливу через інтернет та стандартні – проблеми в родині, колі однолітків і пов’язані з цим комплекси, останні відкинули.

«Близько місяця школярка, що вижила, побачила у TikTok відеозапис, де на чорному екрані було речення: «Випий 40 таблеток «Нош-пи» та побачиш, що буде. Ось результат - дитина 13 років загинула», – пояснила Усенко.

Також вона поінформувала, що з початку року правоохоронці зареєстрували 18 самогубств і спроб їх вчинити дітьми віком від 10 до 16 років.

«Причиною зростання кількості самогубств деякі джерела називають активізацію, так званих, «груп смерті», на кшталт «Синього кита». І в кожному окремому випадку важлива робота підрозділів кіберполіції по виявленню такого небезпечного контенту, вжиття заходів до їх блокування», – зазначає фахівець.

Отруєння дівчаток в Боярці

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння.

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Автор: УНІАН