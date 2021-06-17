За словами знайомих, патрульний, який за кермо п'яним, мав старшого брата - 19 років тому той теж загинув в аварії.

З'явилися подробиці смертельної аварії на Вінниччині за участю інспектора роти Управління патрульної поліції Київщини, в якій загинула молода мати семирічної дитини.

Про це пише Obozrevatel.

Уночі 14 червня 32-річний старший сержант Роман Шахно їхав за кермом Volkswagen з трьома пасажирами-уродженцями села Нова Прилука - 28-річною Зоєю Глушко і двома братами, один з яких також поліцейський. Видання припускає, що водій, який служив у столичній поліції, приїхав відвідати родичів, а також зустрівся та відпочив із друзями дитинства.

Однак Шахно не впорався з керуванням, авто вилетіло в кювет і перекинулося. Молода пасажирка загинула на місці ДТП. Один із братів, який також є патрульним поліцейським і служить у місті Хмільник Вінницької області, отримав важку травму - перелом хребта.

Водія затримали на місці аварії та відвезли в наркодиспансер приблизно за 2,5 години після ДТП. Драгер показав 1,33 проміле алкоголю у крові, що перевищує гранично допустиму норму більш ніж у шість разів.

За інформацією видання, п'яний водій пояснив, що його на дорозі нібито засліпив автомобіль, який їхав назустріч, до того ж тоді йшов дощ: Шахно намагався притиснутися до узбіччя, але зрештою вилетів у кювет.

Також коп не заперечував, що сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Напідпитку був як мінімум й один із пасажирів авто.

На відео, знятому "Дорожнім контролем Вінниці" Шахно каже, що визнає свою провину.

"Так, звичайно, усвідомлюю... Я не хотів, щоб так сталося... Ми разом відпочивали, ну так сталося. Дуже велике горе... Я свою провину усвідомлюю повністю. Мені дуже шкода. Я цю людину (загиблу дівчину - УНІАН) знаю з дитинства, ми разом виросли", - сказав після аварії патрульний.

Поки точно невідомо, з якою швидкістю їхав автомобіль. Патрульний нібито заявив, що їхав до 90 км/год, проте очевидці розповіли Obozrevatel, що розбитий Volkswagen стояв приблизно у 40 метрах від дороги, а отже, можливо, було серйозне перевищення швидкісного режиму.

Загибла Зоя Глушко, в якої залишився семирічний син, раніше працювала деякий час у дитячому садку, потім - у Вінницькій обласній дитячій лікарні, де її дуже любили. Тепло про молоду жінку відгукуються й сусіди з Нової Прилуки. Ніхто не очікував такого й від Шахно, який виріс у цьому ж селі.

"Усі, хто їхав у цьому проклятому автомобілі, виросли в нас на очах. Ні про кого поганого не скажемо. Рома добре вчився, завжди уважний, ввічливий. Зою всі дуже любили...", - розповіли сусіди.

Окрім того, за їхніми словами, 19 років тому старший брат Романа теж загинув у ДТП на пасажирському сидінні. Тому інформація, що поліцейський, який пережив таку особисту трагедію, сів п'яним за кермо, шокувала місцевих жителів.

Роман Шахно служить у Києві, одружений, є син.

Читайте такожП'яна ДТП у Вінниці: збитий алкоголічкою підліток виписався з лікарні і записав відеозверненняЯк розповіли в ДБР, попередня кваліфікація злочину - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ТЗ у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Тепер патрульному загрожує до 10 років в'язниці.

У Вінницькій області п'яний патрульний скоїв смертельну ДТП

15 червня стало відомо, що слідчі територіального управління Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини ДТП за участю Інспектора роти Управління патрульної поліції в Київській області.

Повідомлялося, що за попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини в кювет і врізався в дерево.

28-річна пасажирка загинула на місці події, ще одного пасажира госпіталізували. За результатами медичного огляду було встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці.

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Автор: Катерина Комолова