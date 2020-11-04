За незаконне позбавлення волі їм загрожує до 5 років в’язниці.

П’ятьох чоловіків, що посеред вулиці викрали людину, затримали у Дніпрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Викрадення 44-річної жінки побачили випадкові перехожі. Вони й повідомили поліцію. Правоохоронці розпочали спецоперацію і на виїзді з міста помітили схоже за описами авто.

Легковик зупинили – всередині було 5 чоловіків і жінка зі зв’язаними руками. Серед викрадачів був і 15-річний підліток, його відпустили, а от дорослих чоловіків затримали.

Як дізналися правоохоронці, жінку вивозили за межі Дніпра, щоб розібратися з нею. Вони звинуватили її у крадіжці, та чому не поінформували про це поліцію – не пояснили.

За незаконне позбавлення волі їм загрожує до 5 років в’язниці.

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Автор: УНІАН