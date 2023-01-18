Перед падінням гелікоптер почав знижуватися, а потім вдарився.

Очевидці розповіли про хвилини, що передували авіакатастрофі у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Як розповів журналістам один зі свідків, перед падінням гелікоптер почав знижуватися, а лиш потім вдарився.

"Гвинтокрил зробив три кола над "Форою" (маркет – УНІАН), полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, спалахнув і все", - описує останні хвилини перед авіакатастрофою місцевий мешканець.

Падіння гелікоптера в Броварах – що трапилось

Сьогодні зранку гелікоптер упав на території дитячого садка в Броварах. Попередньо, вертоліт призначений для виконання завдань ДСНС. Серед постраждалих є як дорослі, так і діти.

На борту перебувало керівництво МВС, зокрема – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. За словами представника ОП, гелікоптер прямував в одну з гарячих точок, де тривають бойові дії.

Відомо вже про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. 29 людей отримали поранення, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Правоохоронці розглядають всі можливі версії авіакатастрофи у Броварах. Проте про причини падіння гелікоптера говорити зарано.

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