Потерпілий запевняє, що заповзятливий колишній мер вирвав 127 цибулин та кілька головок капусти.

Колишнього міського голову Чорткова Тернопільської області Михайла Вербицького звинуватили у крадіжці овочів. Постраждалий чоловік повідомив, що екс-мер зірвав на його городі цибулю та капусту.

Про це розповів місцевий житель та власник городу Роман Коцюбович у Facebook.

За його словами, 4 серпня він приїхав на свій город за овочами, де застав непроханого гостя. Чоловік викликав на місце події правоохоронців.

"Попри дощ, до мене на город, який знаходиться за містом на території колишнього локатора, відвідав автомобіль "Нива" непроханий гість, а саме екс-мер міста Чорткова Вербицький Михайло Володимирович. Він без мого відома та згоди вирвав собі цибулі 127 штук та кілька головок капусти", - поскаржився потерпілий власник городу.

У багажнику машини видно кілька головок капусти та мішок з овочами.

У коментарі ZAXID.NET поліція Тернопільської області підтвердила, що інцидент дійсно був.

"У відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік обірвав цибулю та капусту з чужої ділянки. Правоохоронці, які виїжджали на місце, опитали цю людину. Він дав пояснення, що просто переплутав свій город з чужим", - повідомили правоохоронці.

Даний факт зареєстрований в єдиному журналі про вчинення правопорушень. Проводиться перевірка.

Як раніше повідомляв УНІАН, продавчиня одного з ринків у Запоріжжі, яка "освіжала" овочі водою з рота, більше не з'являється на ринку.

Після того як ролик розійшовся в ЗМІ, продавчиня перестала з'являтися на роботі, і зараз її прилавок пустує.

Автор: Анастасія Горбачова