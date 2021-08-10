Колеги продавчині кажуть, що після інциденту у жінки похитнулося здоров'я, і вона дуже сильно переживає.

Продавчиня одного з ринків в Запоріжжі, яка "освіжала" овочі водою з рота, більше не з'являється на ринку.

Про це повідомляє місцеве видання MV.org.ua.

Після того, як ролик розійшовся в ЗМІ, продавчиня перестала з'являтися на роботі, і зараз її прилавок пустує.

Колеги кажуть, що після інциденту у жінки похитнулося здоров'я, і вона дуже сильно переживає.

"Методи роботи торговки шокували не тільки покупців, а й інших продавців. Адже невідомо, чим вона могла хворіти і яку інфекцію зі слиною могла передати", - йдеться в повідомленні.

У лабораторно-санітарно-ветеринарній експертизі кажуть, що ринок стихійний і обпльовані огірки ніхто не перевіряв, а у продавчині навіть немає санітарної книжки.

Лікарі-інфекціоністи після побаченого відео, кажуть, що це порушення санітарно-гігієнічних норм, адже жінка через слину могла передати свої хвороби.

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Автор: Денис Прядко