У ніч на 29 травня на автошляху Н-31 поблизу села Могилів Царичанського району Дніпропетровської області сталася смертельна аварія з чотирма загиблими.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
На місце події направили чергові відділення дев’ятої й двадцять четвертої пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За інформацією рятувальників, сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового автомобіля марки «Toyota RAV4» та спеціалізованого вантажного самоскида марки «Ford Cargo 4142D».
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«Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у повідомленні.
До надання допомоги було залучено вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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