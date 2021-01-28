Поліція затримала нападника на 13-річну дівчинку / фото УНІАН

В одному з селищ Вовчанського району Харківської області 13-річна дівчина постраждала від нападу 38-річного чоловіка, але змогла відбитися. Поліція швидко затримала нападника.

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Як повідомляє Департамент карного розшуку, інцидент стався 27 січня. Дівчина поверталася з навчального закладу додому, однак пройшовши 100 метрів на неї напав дорослий чоловік в масці.

«Зловмисник вдарив дитину скляною пляшкою, після чого маючи на меті закрити рот однією рукою, наніс два удари в перенісся, щелепу та намагався реалізувати свій брудний злочинний умисел», - йдеться в повідомленні.

Втім, дівчина почала чинити опір – кричала і навіть встигла зірвати маску з нападника. Зловмисник так злякався привернутої уваги, що втік, залишивши свої речі на місці події.

Поліція затримала нападника. Встановлено, що він вже двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі, за вчиненн аналогічних злочинів та злочину проти власності. Він лише 21 січня звільнився із виправної колонії.

Вирішується питання щодо обрання злочинцю міри запобіжного заходу.

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Автор: Дмитро Захаров