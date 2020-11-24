Чоловік прийшов до знайомої за самогонкою і попросився заночувати, однак натрапив на жорстоке побиття.

У селі Бишів Київської області жінка до смерті забила чоловіка ніжкою від стола.

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Про інцидент повідомляє «Украина криминальная». Як з’ясували поліцейські, до жінки чоловік прийшов за «самогонкою», яку вона продавала з-під поли. Він пригостився чаркою, а потім попросився заночувати. Жінка розлютилась. Як виявилось, вона давно не могла поділити чоловіка з подругою.

Зазначається, що після жорстокого побиття ледве дихаючого пенсіонера довезли до лікарні ще живим. У нього була розбита голова, переламані ребра, розтрощені кістки руки та ноги. Медикам не вдалося врятувати жертву агресорки.

Як виявилось, жінка навіть не здогадувалася, наскільки трагічними стали наслідки її люті. Вона думала, що прогнала чоловіка додому, побивши і виставивши за двері. Проте за три години знайшла його на тому місці, на якому лишила. Швидку вона викликала сама.

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Автор: Дмитро Захаров