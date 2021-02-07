Семеро дорослих та двоє неповнолітніх дітей потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині сьогодні близько 7:20 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Зелена.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.
За даними поліції, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням, і автомобіль на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний мінібус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці.
На момент події в Opelі перебував водій з родиною, а це шість пасажирів серед яких - двоє неповнолітніх. В іншому авто було двоє людей.
В результаті ДТП шестеро потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а 13-річний хлопець - черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні.
Попередня причина аварії - важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу України.
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