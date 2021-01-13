Патрульні побачили жінку з дитиною на руках, розбили вікно і допомогли їм вибратися на вулицю.

У Сумах чоловік підпалив будинок, в якому знаходилися його родичі. Патрульні врятували з палаючого приміщення людей і затримали його.

Читайте такожДніпрянин намагався сокирою відрубати голову жінці: ЗМІ розкрили моторошні подробиці (фото 18+)Про це повідомляють в патрульній поліції Сумської області.

Подія сталася в провулку Чугуївському. Жінка повідомила в поліцію, що племінник облив її ацетоном і ледь не підпалив.

Екіпаж патрульних у складі Діани Смикало, Ярослава Куця та Андрія Бджоли побачив охоплений вогнем будинок.

Викликавши рятувальників, патрульні кинулися всередину. Першим з будинку інспектори вивели чоловіка. Він був весь чорний від кіптяви і важко дихав. Його негайно передали медикам, які теж прибули на виклик.

Чоловік повідомив, що в приміщенні знаходиться маленька дитина. Патрульні побачили жінку з дитиною на руках у вікні між першим і другим поверхом, розбили вікно і допомогли їм вибратися на вулицю.

З іншого боку будинку інспектори виявили ще одну людину, яка спостерігала за тим, що відбувається. З'ясувалося, що саме цей 27-річний громадянин через сварку зі своєю тіткою облив її ацетоном. Коли ж вона схопила свою 3-річну онучку і закрилася в сусідній кімнаті, підпалив будинок. Його відразу ж затримали.

Всіх врятованих людей оглянули медики. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Рятувальники ліквідували загоряння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: УНІАН