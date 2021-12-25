Слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "безвісти відсутній". Однак хлопця вже знайшли.

Столичні поліцейські розшукали 13-річного хлопчика, який пішов з дому та не повернувся.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, на спецлінію 102 звернулась жінка та повідомила про те, що її неповнолітній син, 2008 року народження, пішов із квартири на вулиці Кулібіна та не повернувся.

"Під час розмови з заявницею ювенальні поліцейські з’ясували, що хлопець вийшов з дому без верхнього одягу та мобільного телефону. Раніше підліток з дому не втікав", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Дніпропетровщині зникла дівчинка, яка вже неодноразово тікала з дому (фото)Повідомляється, що слідчі Святошинського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "безвісти відсутній".

На пошуки неповнолітнього орієнтували усі підрозділи столичної поліції, кінологів зі службовими собаками та військовослужбовців Національної Гвардії України.

Згодом поліціянти повідомили, що неповнолітнього знайдено та повернуто батькам.

"Жодних протиправних дій щодо нього за цей час не скоєно. Ювенальні поліцейські спілкуються з родиною хлопця", - уточнили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі. Перелякані батьки звернулись до поліції.

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