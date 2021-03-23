Конфлікт виник через те, що жінка відмовлялася одягнути маску.

У Києві звільнили поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику Київського управління поліції охорони оголосили догану.

Вчора, 22 березня, у засобах масової інформації з’явилася публікація з відео, де працівник поліції охорони у супермаркеті застосував силу до жінки, яка у торговому залі відмовлялася одягнути маску.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено", - йдеться у повідомленні.

В департаменті додали, що проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручили співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Побиття відвідувачки супермаркету у Києві: що сталося

22 березня у Києві в одному із супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між жінкою-покупцем і чоловіком у формі поліції, якого в мережі називають охоронцем. Охоронець вимагав, щоб жінка одягла маску, але вона нібито відмовилася, після чого охоронець супермаркету кілька разів вдарив жінку в голову і вона впала на підлогу.

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Автор: Надя Пришляк