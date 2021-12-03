Рятувальники перекачують аміак з цистерни, місткість якої становить близько 19 тонн.

Поблизу Вінниці рятувальники ліквідовують наслідки ДТП, внаслідок якої перекинулася автоцистерна з аміаком.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Зазначається, що 3 грудня о 06:23 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що на Черкаському шосе м. Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося перекидання автоцистерни зі скрапленим аміаком (безводний).

Читайте такожУ Харкові на станції метро помер чоловік (фото)Місткість цистерни близько 19 тонн.

За даними ДСНС, о 9:40 розпочато роботи по перекачуванні аміаку з цистерни.

На місці події працюють понад 30 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що на території заводу у Вінницькій області із залізничної цистерни випарувався безводний аміак.

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Автор: Світлана Макринська