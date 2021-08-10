Інцидент стався у дворі однієї з п'ятиповерхівок вдень.

У Мелітополі Запорізької області пенсіонерки накинулися на компанію підлітків через гучну музику.

Про інцидент розповіла мама одного з хлопчиків в місцевому пабліку melitopol в Instagram.

За словами жінки, інцидент стався 9 серпня на вул. Осипенка. Підлітки вийшли у двір з портативною колонкою та включили музику. Це не сподобалося сусідським бабусям, і вони почали лаяти дітей.

"У дитинстві батьки вчили мене поважати людей похилого віку. Це важливо! Але, вибачте, вчора я стала свідком кричущої ситуації. Живу в 5-поверхівці по Осипенко. Моя дитина і ще сусідські діти винесли на вулицю колонку музичну послухати пісні. Це було близько 15:00. Зауважте, не вечір і не ніч! Так бабульки з нашого двору стали кричати на них, а одна взагалі погрожувала "розбити музику", – розповіла жінка.

Читайте такожПід Дніпром група неадекватів побила чоловіка з дружиною за прохання не курити біля дітей (відео)"Їздять на самокатах – шумно. Їздять на велосипедах – теж погано. Вийшли послухати музику – заважають. Шановні наші пенсіонери! Скажіть, коли вам вже буде добре? І чому на чужих дітей ви дозволяєте собі кричати, замахуватися палицями, а коли під вашими вікнами виє серенади алкашня, навіть поліцію боїтеся викликати. Чи не тому, що над слабкими знущатися зручніше?!" – додала користувач.

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Автор: Катерина Шварц