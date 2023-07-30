Жінка стала жертвою домашнього насильства, у липні суд оштрафував чоловіка замість його арешту

На Чернігівщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві цивільної дружини.

Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, до поліції надійшло повідомлення про те, що у власному будинку знайдено тіло 40-річної мешканки Новгород-Сіверщини. Востаннє односельці бачили її живою два дні тому.

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Упродовж кількох годин оперативники поліції розшукали і затримали підозрюваного у вбивстві у сусідньому Корюківському районі. Зловмисником виявився 43-річний співмешканець потерпілої.

Поліцейські встановили, що вночі затриманий увірвався до будинку жінки, вбив її і забрав із оселі золоті прикраси.

15 липня цього року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання цим чоловіком тілесних ушкоджень потерпілій (ст. 125 Кримінального кодексу).

Також у липні поліція складала на чоловіка чотири протоколи за вчинення домашнього насильства (ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), які одразу ж були скеровані до суду.

У зв’язку з загрозою життю та здоров’ю потерпілій поліцейські щоразу виносили стосовно кривдника терміновий заборонний припис: йому було заборонено наближатися, або у будь-який спосіб контактувати з жінкою.

Оскільки кривдник порушував умови термінового заборонного припису, поліція 17 липня розшукала зловмисника та доставила його до суду.

Поліцейські звернулися з клопотанням до суду щодо застосування до чоловіка адміністративного арешту. Того ж дня суд прийняв рішення не арештовувати зловмисника, а оштрафувати його за скоєння домашнього насильства. Решта протоколів досі залишаються на розгляді в суді.

Сьогодні поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Рішенням начальника Головного управління в Чернігівській області призначено службове розслідування в рамках якого буде надано правову оцінку діям співробітників Новгород-Сіверської поліції.

Водночас однокласниця загиблої, громадська активістка з Чернігова Ольга Кунтиш повідомила УНІАН, що 14 липня разом з представниками місцевої влади допомагала писати заяву на уповноваженого з прав людини щодо захисту жінки. "Її життя було під загрозою смерті. Поліція ігнорувала виклики, не брала заяви. Оформляли як адміністративку, хоча вже тоді дії чоловіка підпадали під кримінальні", - зауважує вона.

Вона також підкреслює, що в селі місцеві жителі винною вважали жінку і не ставали на її захист.

"Скільки разів на сполох била Понорницька селищна рада, староста, скільки разів ми обривали гарячі лінії… І що? Всім було байдуже. Бо винною вважали її… Не насильника і вбивцю. А винною для більшості суспільства була жертва", - зазначила Кунтиш.

Вбивства в Чернігівській області

В області час від часу трапляються жахливі вбивства. Так 29 липня стало відомо, що поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та, щоб приховати сліди злочину, вивіз автівкою тіло в Чернігівську область, де спалив.

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