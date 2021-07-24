Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення експертиз.

Поліція Рівненщини відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель в полі поблизу села Колоденка, де було виявлено рожеві калюжі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що про злив речовини невідомого походження в полі поблизу села Колоденка Рівненського району 23 липня повідомив поліцейський офіцер громади.

"Слідчо-оперативна група на ґрунті між паями, які обслуговує один з агрохолдингів, виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 метрів квадратних. На місці події також працювали працівники ГУ ДСНС, екологічна та Держспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз", - розповіли правоохоронці.

Читайте такожНа Хрещатику спалахнула пожежа (відео)Так, за фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля слідчі відділення №1 Рівненського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).

За результатами усіх призначених досліджень вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію події.

Водночас, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 тис. 400 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Рожеві калюжі у Рівненській області: що відомо

22 липня на сільгоспугіддях поблизу Рівного виявили калюжі з рожевою водою. Фахівці провели забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для аналізів.

23 липня було повідомлено, що фахівці встановили походження калюж з рожевою водою на сільгоспугіддях поблизу Рівного. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рожева рідина - це препарат "Префект". Він діє на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Препарат сертифікований в Україні.

"Клас небезпеки препарату - третій з існуючих п'яти", - йшлося у повідомленні.

Експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки, де було виявлено розлив рожевої рідини, та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає. Дослідження проводилися на виявлення в атмосферному повітрі діоксиду сірки - 0,003 мг/м3 (ГДК - 0,5 мг/м3); діоксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК - 0,2 мг/м3); оксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК - 0,4 мг/м3).

Загрози для людей немає, наголосили у ДСНС.

Раніше, 20 липня, на підприємстві "Рівнеазот" через розгерметизацію трубопроводу стався разовий викид нітрозних газів. У ДСНС запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

Автор: Таня Поляковська