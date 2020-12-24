Тіло так і лежить на землі, пише видання / ілюстрація УНІАН
На Харківському шосе у Києві помер чоловік.
Читайте такожУ Києві вночі невідомий підірвав відділення банку (фото)Про це пише Киев Оперативный.
"На Харківській, прямо поблизу із лікарнею, помер чоловік, так і не дочекавшись допомоги. Тепер так і лежить прямо поблизу із лікарнею", - повідомляє видання.
У коментарях люди пишуть, що тіло знаходиться на території лікарні.
фото Киев Оперативный
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