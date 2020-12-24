У Києві на території лікарні помер чоловік, не дочекавшись допомоги - ЗМІ (фото)

У коментарях пишуть, що тіло знаходиться на території лікарні.

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