До злочину причетний неодноразово судимий місцевий житель.

Співробітники поліції Донеччини спільно з прокуратурою розкрили вбивство родини у Слов'янську.

Читайте такожУ Рівному застрелили відомого бізнесмена: поліція розкрила подробиці (відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Донецької області.

До злочину причетний неодноразово судимий місцевий житель. Спочатку зловмисник убив свого знайомого, а потім - співмешканку чоловіка та 79-річну матір.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Поліцейські встановили, що напередодні потерпілий запросив до себе у гості 26-річного знайомого. Дорогою до магазину між ними сталася сварка, під час якої гість задушив чоловіка мотузкою та сховав його тіло біля гаражів.

Щоб прибрати свідків, зловмисник повернувся до квартири та вбив рідних загиблого - 54-річну співмешканку та матір, перерізавши їм горло. Підозрюваний переховувався від поліції у знайомих.

У результаті невідкладних оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили особу фігуранта та затримали його.

Під процесуальним керівництвом Слов'янської міської прокуратури за фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Потрійне вбивство у Слов'янську

19 грудня у Слов'янську працівник комунальної служби повідомив до поліції, що біля гаражу виявив тіло 56-річного чоловіка.

Поліцейські також виявили тіла ще двох загиблих - співмешканки чоловіка та її матері. На тілах усіх трьох осіб - сліди насильницької смерті.

На розшук злочинців підняли весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежували кінологи зі службовими собаками.

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Автор: УНІАН