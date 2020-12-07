Дивом обійшлося без постраждалих.

У спальному районі Харкова легковик зайнявся посеред жвавого руху.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Водій побачив, що з-під капоту повалив дим і встиг вискочити з салону. Миттєво зреагували і інші водії - вони скерували свої автомобілі подалі від займання.

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За лічені секунди полум’я охопило всю автівку - ВАЗ перетворився на великий смолоскип. Спершу водій намагався самотужки приборкати вогонь, але зрештою викликав рятувальників.

Загасили пожежу за півгодини, але автомобіль вигорів вщент. Дивом обійшлося без постраждалих. Причину займання нині встановлюють поліцейські.

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Автор: Денис Прядко