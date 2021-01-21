У зв'язку з трагедією у Харкові перевірять усі незаконні хоспіси та реабілітаційні центри.

Літні люди, які загинули під час пожежі у Харкові, не змогли вибратися з будівлі пансіонату через те, що на вікнах там були решітки, тому пенсіонери буквально задихнулися.

Про це сьогодні заявив журналістам секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає прес-служба мерії.

«Як мені сказали, за цією адресою реабілітаційний центр і будинок для людей похилого віку працювали нелегально. Тут не дотримувалася жодна норма, були решітки на вікнах, тому люди буквально задихнулися», - зазначив він.

У зв’язку з цим, за його словами, у Харкові перевірять усі незаконні хоспіси та реабілітаційні центри, щоб трагедія надалі не повторилася.

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Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: що відомо

Сьогодні, 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння вогню залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що внаслідок пожежі загинули 15 і постраждали 5 осіб.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Пожежа охопила площу в 100 кв.м. До гасіння пожежі було залучено 28 осіб особового складу та 7 од. техніки.

Пожежу вже ліквідовано.

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Автор: Денис Прядко