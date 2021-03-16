У Києві рятувальники ліквідували загоряння в закладі громадського харчування.
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15 березня о 20:22 рятувальникам повідомили про пожежу на вул. Сагайдачного, 10.
Працівники ДСНС встановили, що загоряння виникло у витяжній шафі закладу громадського харчування з подальшим розповсюдженням на електрокабелі та загрозою розповсюдження на перекриття між 1 та 2 поверхом.
Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. О 21:33 загоряння було локалізовано на площі 35 кв.м, та о 21:39 ліквідовано.
До гасіння було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 особи особового складу підрозділів.
Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
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