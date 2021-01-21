На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано.

Пожежу у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, ліквідовано.

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Як повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області, о 16:14 пожежу було локалізовано , а о 16:53 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

До гасіння залучалося 50 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

Сьогодні, 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння вогню залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що внаслідок пожежі загинули 15 і постраждали 5 осіб.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Пожежа охопила площу в 100 кв.м. До гасіння пожежі було залучено 28 осіб особового складу та 7 од. техніки.

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Автор: Андрій Василюк