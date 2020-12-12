Ресторан знаходиться у приміщенні, прибудованому до готелю «Експрес».

У суботу, 12 грудня, в Києві загорівся МАФ біля входу в готель "Експрес", вогонь пошкодив фасад. Пожежа сталася на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Симона Петлюри, виникла пожежа.

Про це передавати заступник голови фракції "Слуги народу" Павло Сушко.

Про постраждалих і жертв поки інформації немає.

Як розповіли кореспонденту Delo.ua у прес-службі ГУ ДСНС у місті Києві, горить прибудова до будівлі готелю площею 30 квадратних метрів.

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За словами очевидців, які зняли пожежу на відео, на момент зйомки на місці події пожежників ще не було. На кадрах видно, як вогонь розгорівся на виході з готелю, в небо піднімається чорний дим.

Пізніше стало відомо, що рятувальники загасили пожежу в центрі Києва. Займання сталося в кафе, прибудованому до готелю на площі 40 кв м. рятувальникам знадобилося менше півгодини, щоб впоратися з вогнем.

«12 грудня об 11:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тараса Шевченка, 38/40, що у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин», - про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як виявилось, сталося загоряння на площі 40 кв. м в одноповерховому закладі громадського харчування, що заходиться в прибудові до готелю.

Пожежу було ліквідовано о 12:02. На місці пожежі було задіяно 8 одиниць техніки та 32 фахівця.

Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Богдан Слуцький