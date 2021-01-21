Правоохоронці допитують керуючого установою і персонал.

Поліцейські вирішують питання про затримання власниці харківського пансіонату для літніх людей, в якому сьогодні сталася пожежа.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Як нагадав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

"Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують", - повідомив Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

"Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. На виконання доручення президента України створена урядова комісія для з’ясування причин трагедії. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством", – додав Аваков.

Читайте такожБудинок для літніх людей у Харкові, де загинули 15 людей, був нелегальним

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Повідомлялось, що внаслідок пожежі загинули 15 і постраждали від 5 до 11 осіб.

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова зі з’ясування причин пожежі у будинку для людей похилого віку у Харкові.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі у будинку для літніх людей стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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Автор: Вікторія Токарєва