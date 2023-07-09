Спочатку було госпіталізовано двох постраждалих, але пізніше ще одного забрала швидка.

На лівому березі Києві спалахнула пожежа на АЗС. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Спочатку в ДСНС повідомили, що у Києві вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС.

"Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки", - зазначається в повідомленні Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram повідомив, що медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС. Третього постраждалого ог лядають і теж госпіталізують.

В патрульній поліції Києва повідомили, що через пожежу на АЗС перекрито рух Броварським проспектом від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників. На даній ділянці патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

Оновлено 16:44. Як пізніше повідомив Кличко, пожежу на АЗС ліквідовано.

"Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - зазначив мер міста.

Пожежі в Києві та області - останні новини

16 березня 2023 року близько 6:00 в місті Бориспіль Київської області спалахнула пожежа. Загорілася автозаправна станція. Ймовірно, пожежа сталася через загоряння бензовоза.

9 травня у Солом'янському районі столиці України виникла серйозна пожежа. За словами рятувальників, пожежа спалахнула вранці на території недобудованого будинку на вулуці Новопольова, 2. У ДСНС додали, що на площі близько 70-100 кв. метрів горів пінопласт.

15 травня пожежники боролися з вогнем під Києвом. На території лісництва у Вишгородському районі горіла лісова підстилка на площі 5 га.

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