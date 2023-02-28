В результаті інциденту є потерпілий.

Потужна пожежа спалахнула у вівторок, 28 лютого, в Голосіївському районі Києва. На місці інциденту було чути вибухи.

Зазначається, що спалахнула одноповерхова будівля. За словами очевидців, перед пожежею прогриміли вибухи.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що вибухи, які могли чути місцеві жителі, - кисневі балони.

Відео дня

"Пожежа в окремій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо – кисневі балони. Всі служби вже на місці", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що одна людина постраждала.

О 15:46 пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Потужна пожежа в Києві 25 лютого - що відомо

На підприємстві у Подільському районі міста Києва сталася пожежа. Загорілися склади з лакофарбовими матеріалами.

Крім того, були чутні приглушені вибухи - від вогню розривалися банки з фарбою і лопався шифер, яким був покритий склад. Через пожежу перекривали рух на частині вулиці Новокостянтинівської та повністю перекрили вулицю Нахімова.

О 17:35 стало відомо, що пожежу на складі локалізовано. Потерпілих не виявили.

Вас також можуть зацікавити новини: